Otomobilinde ölü bulunan eski AKP’li belediye başkanının son görüntüleri

İstanbul Kartal’da aracında ölü halde bulunan eski Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı’nın, rahatsızlanmadan önce namaz kıldığı camideki görüntüleri ortaya çıktı.



İş görüşmesi ve akraba ziyareti için gittiği İstanbul Kartal’da bulunan Yakacık Meral Akşehirlioğlu Camii’nin önündeki otoparkta aracının içinde fenalaşarak hayatını kaybeden Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı’nın hayatını kaybetmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camiye giren ve namazı kılan Yaşar Yazıcı, daha sonra seccadesiyle arka saflara geçerek namazın sünnetini kıldıktan sonra camiden ayrılıyor.

Ne olmuştu?

Eski Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı, direksiyon başında ölü bulunmuştu.

İddiaya göre Akraba ziyareti için gittiği İstanbul’da cami önünde bindiği aracında fenalaşıp kalp krizi geçiren Yaşar Yazıcı’yı gören yurttaşların, “Bir kişi aracının içinde hareketsiz duruyor” ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yaşar Yazıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yapmış, Yazıcı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.