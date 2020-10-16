T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otomobilin çarptığı motosikletten böyle savruldular

16 Ekim 2020 14:55

Hatay'da, refüjden karşıya geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan genç kadın ağır yaralandı, motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kaza, Antakya ilçesine bağlı Antakya-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatayspor Tesisleri mevkisinde refüjden karşı yola geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan kadın havaya uçarak kaldırıma düştü. İsmine ulaşılamayan ve sert bir şekilde zemine çarpan kadının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.

ETİKETLER

otomobilmotosikletkazahatayrefüj

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Aralık 2020

Koronavirüs | Fransa'da bir restoranda oyuncak ayılar, müşterilerin yerini aldı

Saldırıya uğrayan muhabir Hasan Dönmez'den dikkat çeken ceza isteği

'Astronomi sohbeti' ile viral olan gençler konuştu: Olay, 'tavşan etinin haram olup olmadığı' tartışmasından başladı

Cüneyt Özdemir: Bizdeki otoyollar Amerika'yla karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi

Gelecek Partisi'nden video: Kendinize gelin, siz o emanete ihanet ettiniz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sayıştay raporu ortaya çıkardı; Ovit Tüneli'nde 19 bin 500 liralık...

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi; işte ayrıntılar ve istisnalar...

Ahmet Hakan: Acun Ilıcalı'yı "Bir şans daha verseydiniz Uğur Deniz'e...

Bakan Soylu duyurdu: Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor...

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24