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Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

03 Mart 2020 12:01

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen üniversite öğrencisi Aleyna Şahin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesindeki Yalıncak mahallesinde yaşayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aleyna Şahin okula gitmek için evinden çıktı.

Karşıya geçerek minibüse binmek isteyen üniversite öğrencisine Mehmet K.’nın sürdüğü otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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otomobilkazatrafik kazasıAleyna ŞahinTrabzonOrtahisar

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