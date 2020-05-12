T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otomobilin çarpıp kaçtığı polis, ağır yaralandı

12 Mayıs 2020 13:07

İzmir’de evinden çöp atmak için çıkan polis memuru bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanırken, çarpan aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

7 Mayıs Perşembe günü saat 16.30 sıralarında İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Kaan Aydın, çöp atmak için dışarıya çıktı. Aydın, sokak üzerinde yürüdüğü sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalı otomobil, arkasından gelerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Aydın, havaya savrularak yere düştü. Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan polis memurunu ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine götürdü.

Aydın’ın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri, meslektaşları Kaan Aydın’a çarpan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, polis memuru Kaan Aydın elindeki poşetler ile sokak üzerinde yürüdüğü sırada, arkasından hızla gelen beyaz bir otomobil önce kaldırıma çıkıyor, ardından Aydın’a çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Aydın, yere düşüyor, çarpan araç ise olay yerinden kaçıyor. 

ETİKETLER

habervideopoliskazamemurağıryaralandıaraçaraba

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Haziran 2020

Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı

Harun Tekin: Pandemi sürecinde biletli online konser modelini 'Hediyeler' konseriyle deneyeceğim

Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldü: Mavi benekli kaya balığı

Hakkındaki iddialara sinirlenen konuk, Müge Anlı'nın üzerine yürüdü!

Mehmet Tezkan: Bülent Arınç yalan söylüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sinan Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı...

Mansur Yavaş: Atık suların acil ayrıştırılması lazım ama paralar ANKA...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sütyen paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın: Erkekler kravatını paylaşsa...

Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!...

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370...

65 yaş üstü vatandaşlar için tatil düzenlemesi: İzin belgesi alınarak...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sinan Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı...

Mansur Yavaş: Atık suların acil ayrıştırılması lazım ama paralar ANKA...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24