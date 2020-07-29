Otomobili park etmek isterken iş yerine girdi

İstanbul Büyükçekmece'de bir sürücü aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca yeni faaliyete girmeye hazırlanan boş iş yerinden içeri girdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 11.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde meydana geldi. Hana Yassin isimli kadın yol kenarındaki mağazaların önüne otomobilini park etmek istedi. Mağazaların önünde yavaşlayan Yassin fren yerine gaza basınca boş olan işyerinden içeri girdi. Camları kıran ve içeride bulunan duvarı da yıkan sürücü ise kaza nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.