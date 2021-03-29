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Otomobili çalmaya çalışan şüpheliye 10 yaşındaki çocuk engel oldu

Şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşındaki çocuğu görünce korkarak, aracı çalmaktan vazgeçti

29 Mart 2021 20:42

Bursa’da bir şüpheli, sürücünün markete girmek için yol üzerine park ettiği otomobili çalmaya çalıştı. Otomobile binen şüphelinin, aracın arka koltuğundaki 10 yaşındaki çocuğu görünce korkarak, vazgeçmesi kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Mudanya İlçesi yaşayan Burçin Ö. (35), oğlu Denizhan Ö.(10) ile alışveriş yapmak için bir markete gitti. Marketin karşısında, yol üzerine arabasını parkeden anne, oğluna arabada kalmasını söyledi.

Bu sırada bir şüpheli, kadının park ettiği aracı gözüne kestirdi. Arabanın yanına yaklaşan şüpheli A.G., bir süre caddeyi gözleyerek arabaya bindi. Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

Güvenlik kamerasına takıldı

Sonrasında anne marketten çıkarak çocuğun yanına geldi ve çocuk durumu annesine söyledi. Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin arabaya binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya anbean yansıdı. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüpheliyi A.G'yi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan A.G., verdiği ifadede "Yanlışlıkla bindiğini kendi arabası olmadığını anlayınca geri çıktığını" söyledi.

Kaynak: İHA

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