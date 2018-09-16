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Otomobil, ünlü kahve zincirine daldı; yaralılar var

16 Eylül 2018 12:35

Adana'da bir otomobil çok sayıda vatandaşın olduğu kafeye daldı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki ünlü bir kahve zincirinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EVU 52 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda vatandaşın bulunduğu kafeye daldı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada iki kişinin hayatini kaybettiği söyleniyor.

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