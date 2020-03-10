Otomobil sürücüsünün motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırdığı anlar kamerada

10 Mart 2020 12:55
Ümraniye’de bir sürücü motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürdü. Yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ümraniye’de bir otomobil seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne çarptı. Temas sonucu dengesini kaybedip yola savrulan motosiklet sürücüsü sürüklenerek aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Motosiklet sürücüsü kurye, “Aracın yanından sollama yaparken adam beni camdan görür görmez üstüme direksiyonu kırdı. Adam kasten yaptı” diye konuştu.
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