T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı

Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

02 Kasım 2021 15:38

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Kütahya Tavşanlı'da, Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hatice S.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif'e çarptı.
 
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı.
 
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hatice S. ifadesi için polis merkezine götürüldü.
 
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkıp aileye çarparak iş yerinin duvarına sıkıştırdığı görüldü.
 
Kaynak: DHA
otomobilkütahyadaldı

Diğer Videolar

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini dövdü; "Boğazımı sıktı, yumruklar attı"

Tuvalet kapısını karıştırınca metrelerce yükseklikten yere düştü

Akşener: Doğamızı koruyarak insanımıza güzel bir gelecek bırakacağız, söz olsun hem de çevreci sözü!

Ümraniye'de iş yerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli tutuklandı

Saadet Partisi'nden yeni video: Göz var, izan var; ışıltı yok!

Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğan'ın, çocuklarına nasıl isim verdiğini anlattı: Tayyip Bey bana 'Sen parekendeci değil toptancısın' dedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24