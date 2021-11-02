Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı

Kütahya Tavşanlı'da, Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hatice S.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif'e çarptı.