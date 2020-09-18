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Otomobil çarpan arkadaşlarına rağmen kavgaya devam ettiler

Polisin müdahalesi ile kavga sona erdi

18 Eylül 2020 11:18

Antalya’da iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavga sırasında gruptan bir gence otomobil çarptı. Gruptakiler ise kaza sonrası yaralanarak yere yığılan gence aldırış etmeden kavgaya devam etti. O anlarsa vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Antalya’da Konyaaltı Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında kavga çıktı. Polis, gruptakileri biber gazıyla ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kavga eden gruptan bir genç yola fırlayarak yere düştü. Düştüğü yerden kalkmaya çalışan gence ise caddeden geçen bir otomobil çarptı. Genç adam çarpmanın etkisiyle yere yığılırken kavga eden gruptakiler ise kazada yaralanan ve yerde yatan gencin durumuna aldırış etmeden kavgaya devam etti. Görüntülerde ayrıca bir kişinin karşısındakine sopayla saldırdığı, polisin ise biber gazıyla müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Kavga, polisin müdahalesi ile sona erdi.

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