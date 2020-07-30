Otomobil asfaltın çökmesiyle çukura düştü

Rusya’nın Kaliningrad şehrinin Pobedy Caddesi'nde bir süre önce asfalt çalışması yapıldı. Yeni asfaltta ilerleyen bir araç, kısa süre sonra bir anda açılan çukura gömüldü. Yolda açılan dev çukura düşen otomobil yan yatınca çevredekiler hemen olay yerine koştu. Çukura düşen aracın 50 yaşındaki kadın sürücüsü çevredekilerin yardımlarıyla araçtan çıkarıldı. Yaşanan ilginç kazadan, sürücünün yara almadan kurtulduğu açıklandı.