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Otogarlarda salgın sessizliği; Harem Otogarı havadan görüntülendi

25 Mart 2020 09:51

İstanbul’da yeni tip Koronavirüs(Covid-19) uyarılarının ardından yolcu trafiğindeki düşüş otogarlara yansıdı. Her gün binlerce kişinin şehirlerarası yoculuk için kullandığı Harem Otogarı'nın ıssızlığı kameralarla havadan görüntülendi. 

İstanbul’da Koronavirüs uyarılarının dikkate alınması sonrası vatandaşların şehirler arası yolculuğu olan ilgisi azaldı.  İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeyle, tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma kararı sonrası Harem otogarı boş kaldı. Üsküdar’da Harem Otogarı'nda alışılagelen yoğunluğun aksine peronların ve bekleme salonlarının boş olduğu görüldü.

Harem otogarında otobüs acente sahibi Hakkı Koç, “Malum bu virüsten dolayı insanlar tedirgin dışarı çıkmak istemiyorlar. Yalnız şöyle bir durum var, otogar esnafı olarak burada bir tehlike varsa hepimiz için geçerli. Eskiden harem bu gördüğünüz boş alan hep cıvıl cıvıldı ve insanlarla doluydu. Günlük ortalama 250-300 otobüs hareket ediyordu şimdi ise günlük 10 ile 15 tane hareket ediyor. Son çıkan karara göre bu otobüsler 40 kişi ise 20 kişi alıyor.” diye konuştu.

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