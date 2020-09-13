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Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı

tfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü

13 Eylül 2020 14:06

İstanbul Fatih'te bir kişi, tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kaldı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Aksaray Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü.

Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı. Yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi. Otobüsün altındaki bölümde sıkışan kişi, görevliler tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

 

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