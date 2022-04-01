Otobüsü durdurup yolcuyla tartışan şoförün söyledikleri, diğer yolcuları güldürdü

Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla tartışan halk otobüsü şoförü, sinirlenip aracı durdurdu. Otobüsteki kimi yolcular şoförü, kimisi de yolcuyu haklı bulurken, şoförün kendisini haklı bulmayanlara "Şoförden olmayanlar insin aşağıya" sözleri yolcuları güldürdü.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme nedeniyle tartışma yaşandı. Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu. Tartışma sonrası sinirlenerek aracı durduran şoför, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi.

Şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.

Kaynak: İHA