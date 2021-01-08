Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven sildim geldim, çalışmasam açım

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağında yaşlı bir kadının otobüsten inmesi gerektiğini söyleyenlere tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, "3 tane merdiven sildim geldim, çalışmasam açım. Versin parayı. Tamam biz de gitmeyelim. Evde otururuz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 - 13.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak ancak 65 yaş üstü de olsa bu ülkede geçinebilmek için çalışmak zorunda olan binlerce vatandaş var.

İstanbul'da bindiği otobüsten yaşı nedeniyle indirilmek istenen yaşlı bir kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş derdini anlatmak isterken "3 tane merdiven sildim geldim, çalıştım ben, çalışmasam açım. Ben çalışmazsam açım. Versin parayı. Tamam biz de gitmeyelim. Evde otururuz." dedi.