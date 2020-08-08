Otobüsteki ‘maske’ tartışması karakolda son buldu

Antalya’da halk otobüsü içerisinde maskesini kurallara uygun şekilde takmayan iki yolcu, diğer yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförü, tartışmanın büyümesi ve ikilinin uyarılara rağmen maske takmaması üzerine otobüsü durdurarak kilitledi, olay yerine polis çağırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, maskesini düzgün takmayıp yolcularla tartışmayı sürdüren erkek şahıs, bir ara “Bu maske mi seni kurtaracak” diyerek eline aldığı maskeyi otobüs içerisine fırlattı. Şahıslar polisin gelmesiyle karakola götürüldü.