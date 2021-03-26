T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otobüste yaşanan 'fazla yolcu' tartışması karakolda bitti

Polis, şoföre hakaret ve küfür ettiği öne sürülen iki kişiyi karakola götürdü

26 Mart 2021 13:44

İstanbul Eyüpsultan'da Mecidiyeköy'den Başakşehir'e giden İETT otobüsüne belirlenen sayının üzerinde yolcu binmesi üzerine şoför durakta bekleyenleri otobüse almadı. Yoğunluğa rağmen otobüse binmek isteyen iki kişi ile şoför arasında tartışma çıktı.

Olay, Eyüpsultan Ayvansaray otobüs durağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mecidiyeköy-Başakşehir seferini yapmak üzere hareket eden 146T sefer sayılı İETT otobüsüne İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlenen sayının üzerinde yolcu alındı.

Yolcuların uyarısını dikkate alan otobüs şoförü Ayvansaray durağına geldiğinde Koronavirüs tehdidi nedeniyle yolcuları alamayacağını belirterek, binen kişilerin inmesini istedi.

Yolculardan ikisi inmeyi kabul etmeyerek, sürücüyle tartışmaya başladı. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan iki kişi, sürücüye küfür ve hakaret etti.

Sürücü, hareket amiri ile görüşmesinden sonra otobüsü yolun kenarına park ederek polisi aradı. Polis, şoföre hakaret ve küfür ettiği öne sürülen iki kişiyi karakola götürdü.

Kaynak: DHA

polisyolcuşoföreyüpmecidiyeköyistanbulkavga

Diğer Videolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak!

Pendik’te metro inşaatındaki patlamanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri...

CHP Nevşehir İl Başkanı: Valilik yardım kolisi dağıtmamıza izin vermedi; MHP'liler ise dağıtıyor

Pandemide bayram sürprizi; drone ile harçlık verdi

Adana’da ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Ben "ümmet" falan değilim ve...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Cem Küçük, Mehmet Metiner ve Latif Şimşek’e:...

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın...

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar...

Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24