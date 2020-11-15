Otobüste tartışma; yolcular bir kişiyi 'maskesini çıkardığı' gerekçesiyle indirdi

İstanbul'da bir otobüste iki yolcu ve otobüs ve şoförünün tartışması bir yolcunun maskesini çıkarması sonucu büyüdü. Otobüsteki diğer yolcular, kişiyi maskesini çıkardığı gerekçesiyle araçtan indirdi.

İstanbul'da sabah 08.29'da otobüsün ön kapısından inmek isteyen yolcu şoförün orta kapıdan inin uyarısı üzerine şoförle tartışmaya başladı.

Tartışmaya giren yolcu maskesini çıkardı. Otobüsteki diğer yolcular maskesini çıkaran kişiye bu gerekçeyle tepki gösterdi ve araçtan indirdi.

Kaynak: ANKA