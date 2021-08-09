T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otobüste tacize uğrayan kadın o anları paylaştı: Ben neden tacize uğramak zorundayım, şoföre söyledim, yalnızca araçtan indirdi

09 Ağustos 2021 15:33

İzmir Bornova'da bir kadın otobüste tacize uğradı. Arka koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiği anları kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. 

Arkasında oturan kişinin saçlarıyla oynadığı anları çeken kadın, görüntüleri sosyal medyada "Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda herhangi bir yerde tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşıtlara binmek. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde yaptığı tek şey sadece arabadan indirmek oldu" notuyla paylaştı.

 

izmir bornovaotobüste taciz

Diğer Videolar

Belediyeyi taşlayan vatandaşlar 6,5 saatlik gergin bekleyişin ardından dağıldı

Yanardağdan akan lavlar Todoque Kilisesi'ne zarar verdi

Testi pozitif çıkan genç "Sıfır belirtim var, testler karışmış olabilir" dedi, karantinaya alındı

Mansur Yavaş: 3 bin 204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturduk

Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamayanlar'a: Bir kısmının öğrencilikle alakası yok, sözde öğrenciler; aynen Gezi Parkı'nın başka versiyonu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24