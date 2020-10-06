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Otobüste 'sosyal mesafe' tartışması; yanından kaldırmaya çalıştı

O anlar otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi

06 Ekim 2020 18:02

İzmir'de şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanına oturan kişiye sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. Yolculardan birinin, diğerini kolundan tutup kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'de şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı.

İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.

O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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