Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, kavga çıktı

İstanbul Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde, çocukları oturdukları yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Ortalığı savaş alanına çeviren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.