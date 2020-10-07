Otobüste maskesini çenesine indiren kişiye tek bir sözüyle maskeyi taktırdı

07 Ekim 2020 11:25
Otobüste maskeyi çenesine indiren kişi, yanında oturan gencin "Ben Koronayım burnunu kapat istersen" şeklindeki uyarısı sonrası paniğe kapılıp maskeyle ağzını burnunu kapattı.
Videoda toplu taşımada maskesini çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanında oturan genç tarafından, "Ben koronayım burnunu kapat istersen" diyerek uyarılıyor.
Bu uyarıdan sonra paniğe kapıldığı görülen kişinin maskesini hızla çenesine taktığı görülüyor.
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