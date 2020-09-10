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Otobüste kafesinden kaçtı, ortalığı birbirine kattı

O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı

10 Eylül 2020 17:34

İstanbul Ümraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yaşandı. Bir kadın kafes içine koyduğu yavru kedisiyle Çekmeköy- Kadıköy seferini yapan bir özel halk otobüsüne bindi. Otobüs seyir halinde ilerlediği sırada yavru kedi bir anda kafesinden çıktı. Şoför kabininin olduğu alana doğru kaçan kedi, kısa süreli paniğe sebep oldu. Otobüs şoförü bir anda kabinine gelen kediden korksa da otobüsü güvenli bir şekilde durdurabildi. Kedinin sahibi ise evcil hayvanını tekrar kafesine koydu. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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