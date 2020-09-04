T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu

Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca kendini yol kenarına attı

04 Eylül 2020 15:23

Antalya'da bir kişi maske takmadığı için alınmadığı otobüsün sileceklerine tutundu. Bir süre otobüsle ilerleyen kişi, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.

Sabah saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı. Adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.

Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.

ETİKETLER

halkotobüsantalyasilecektutundumaskekoronacorona

Diğer Videolar

Cüneyt Özdemir'den Ankara'ya yürüyen Soma madencileri için Soylu'ya çağrı: Devletin cemal yüzünü göstersin

Durak harici yerde inmek istedi; inemeyince otobüsün frenine bastı

Baskına gelen polisleri, içeriye, ateşini ölçerek aldı

TIR ve kamyonların karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

A Haber'in 'müjde' olarak verdiği haber sosyal medyanın gündeminde; "Bu sefer itiraf gibi"

Dolandırıcılar, yardım parası diyerek Belarus rublesi verdi, karşılığında 1 kilo altın aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı, Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı...

‘FETÖ’nün Solcuları’ kitabına 48 kişiden tekzip: Bir kez bile katılmadığımız...

Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor...

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' imasına yanıt: Bülent Turan'ın yazdıklarına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24