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Otobüse girdi, kadının elindeki telefonu çalıp gitti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

18 Mart 2022 15:59

Şanlıurfa’da otobüsteki kadın yolcunun telefonunu elinden alınarak kaçan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yolcu kapkaççıyı kovalayıp telefonunu almaya çalıştı. 

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, halk otobüsüne binen kadını takip eden M.A. isimli kapkaççı, kadın koltukta oturup telefon konuşmasını bitirdikten sonra elindeki telefonu alıp kaçtı.

Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yüzü maskeli ve kapüşon takan zanlıyı tutmaya çalışan kadın, otobüsteki demire çarparak yere düştü. Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında kaçan zanlı, motosiklete binerek uzaklaşmaya çalıştı. Telefonunu kaptıran kadın da motosikletin arkasından koşmasına rağmen yakalayamadı.

Çevredeki ve otobüsteki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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