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Otobüse binen sokak köpeği şoför koltuğuna oturdu

06 Aralık 2018 15:10

Sabah saatlerinde Örnektepe-Taksim hattındaki halk otobüsüne yolcularla binen sokak köpeği, koltuklardan birine geçerek uzun bir süre yolculuk etti. Bir süre sonra otobüs şoförü Vural Çalışkan'ın kapıyı açarak dışarıya çıkarmaya çalıştığı köpek, bu sırada boş kalan şoför koltuğuna oturdu. Köpeği uzun uğraşlara rağmen otobüsten dışarı çıkaramayan şoför, köpekle yola devam etti. Otobüs sürücüsü Vural Çalışkan, "Cezası olmasaydı köpeği indirmeye çalışmazdım. Bunun cezası var" dedi. Kaynak: (TRT Haber)

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