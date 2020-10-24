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Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı

24 Ekim 2020 09:43

İstanbul Ümraniye’de otobüse durak dışında binmek isteyen bir kadın otobüse alınmayınca önce camları yumrukladı, daha sonra da boya ile otobüsü kırmızıya boyadı.

Ademyavuz- Kadıköy seferini gerçekleştiren 14B numaralı özel halk otobüsüne kadın yolcu otobüs henüz durağa gelmeden binmek istedi. Şoför ise kadının durak dışında olması nedeniyle otobüse almadı. Duruma sinirlenen kadın, yoldan çevirdiği taksiyle, otobüsü üç durak boyunca takip etti.

Aracı yumruklayan ve şoförle tartışan kadın, daha sonra takibe devam ederek, nalburdan aldığı boya ile otobüsü kırmızıya boyadı.

 

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İstanbul ÜmraniyeAdemyavuz- Kadıköy14 bkadın yolcuotobüsü kırmızıya boyadı

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