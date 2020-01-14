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Çin'de otobüs, yolcu alırken çöken yola düştü: 6 ölü, 16 yaralı

14 Ocak 2020 11:38

Çin'de yolcu otobüsünün, durakta yolcuları aldığı sırada çöken yola düşünce kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Çinghay bölgesindeki Xining kentinde dün (13 Ocak) meydana gelen ve kameraya yansıyan olayda, yolun çökmesiyle otobüsün yarıya kadar çukura düştüğü; otobüsün etrafındaki insanların da koşarak uzaklaştığı görüldü. İnsanların bir kısmı oluşan çukurun kenarından, aşağıda kalanları yukarı çekmeye çalışırken bulundukları bölgenin de çökmesiyle aşağıya düştü ve elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Yetkililer, olaya dair araştırma başlatıldığını açıkladı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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