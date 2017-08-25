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Otobüs şoförüyle klima tartışması: Açmıyorum, git istediğine şikayet et

25 Ağustos 2017 02:02

Bursa'da, Kent Meydanı-Kaplıkaya hattında çalışan belediye otobüsünün şoförü ile yolcular arasındaki klima tartışması yaşandı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Bursa'da, Kent Meydanı-Kaplıkaya hattında çalışan belediye otobüsünün şoförü ile yolcular arasındaki klima tartışması yaşandı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Yolcular, otobüsün havasız olması ve hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle klima açmasını söylediği otobüs şoförünün sert tepkisiyle karşılaştı. Otobüs soförünün yanına giden yolcu, "Terbiyesizlik yapma, senin muhatabın ben değilim. Açmıyorum, git istediğine şikayet et" cevabını alınca araçtaki diğer yolcular da isyan etti. Sıcaktan bunalan yolcu, "Aç klimayı aç. Tipimize baksana ne haldeyiz. Kendin camın önündesin" diyerek şoföre isyan etti. Bu arada olayın haberlerde yer almasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ’ın şoför hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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