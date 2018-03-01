Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcunun hayatını kurtardı

Diyarbakır'da yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark eden belediye otobüsü şoförü hemen yönünü hastaneye çevirerek 4 çocuk babası 48 yaşındaki Sabri Yılmaz'ın hayatını kurtardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüste kalp krizi geçiren yolcu, şoförün dikkati sayesinde fark edilerek hastaneye yetiştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren E 1 hattı otobüsünde şoför Ahmet Selim Baysal, Otogar-Toplu Konut seferini yaptığı sırada ön koltukta oturan 48 yaşındaki Sabri Yılmaz'ın fenalaştığını fark etti. Yolcunun tavırlarından kalp krizi geçirdiğini düşünen Baysal, otobüsteki diğer yolculara durumu anlatarak onların da rızası ve yardımıyla Yılmaz'ı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Baysal, daha sonra yolcularla seferine devam etti. O anlarda yaşananlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.