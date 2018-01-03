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Otobüs şoförü kalbi duran bebeğin hayatını kurtardı

03 Ocak 2018 19:20

Yolculuk esnasında dili boğazına kaçan çiftin bebeğini otobüs şoförü hayata döndürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, yeni yılın ilk saatlerinde Kocaeli’de yaşandı. Fatma-Sercan Şiner çifti Büyükşehir Belediyesi Ulaşım park otobüsünde Umuttepe istikametine giderken bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. Bir anda panikleyen çift otobüste yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin hemen aracı kenara çekti. Çiftin yanına gelen şoför bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak tekrar nefes almasını sağlayan Kahraman şoför, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti. İlk yardım müdahalesi ile dilini boğazından çıkaran şoför daha sonra bebeği rahat bir yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı. Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahata bir nefes aldı.

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