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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

12 Ağustos 2020 18:35

Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, seyir esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Anamur’da dün saat 16.00 civarında Büyükşehir Belediyesi’nin iskele hattında sefer yapan otobüsün şoförü Yavuz Kumpınar, seyir halindeyken yanına gelen kadının fenalaşarak, yere düşmesinin ardından yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 33 DKE 95 plakalı otobüsünü kullanan Kumpınar, örnek bir davranış sergileyerek, fenalaşan yolcuyu devlet hastanesine götürdü. Olayın yaşandığı sırada diğer yolcular da fenalaşan kadın yolcu ile ilgilendi. Acil servise kaldırılan kadına, hastane görevlileri tarafından müdahale edildi.

Olayın yaşandığı anlar ise belediye otobüsünün kameralarına saniye saniye yansıdı.

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