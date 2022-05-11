Otobüs esnafı: "Bırakın aile geçindirmeyi mazot almaya korkuyoruz"

Kütahya Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında şehir içi ulaşıma zam talebinde bulunan otobüs esnafı, "Biz bırakın ailemizin geçim kaynağını, artık arabalarımızın mazotunu almaya, kaskosunu yaptırmaya, muhasebesini ödemeye korkuyoruz. Sanayiye gitmemek için dua ediyoruz" dedi.

Kütahya Belediyesi Meclisi, mayıs ayı toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın şehir dışında olması nedeniyle Başkan Vekili Abdullah Damcı’nın başkanlık ettiği toplantıya, şehir içi toplu ulaşıma zam yapılmasını isteyen otobüs esnafı da katıldı.

Başkan Erdoğan’ın talebi üzerine yapılan oylamanın ardından zam talebi, haziran ayında görüşülmek üzere yeniden Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Söz alan bir esnaf, şunları söyledi:

"Buradaki insanlar o arabalarla aile besliyor. Şu anda Türkiye’nin enflasyon oranı yüzde 37’yken otobüs camiasına verilen yüzde 5, yüzde 6 gibi zam oranına inanın ben artık bir şey demek istemiyorum. Haddimi de aşmak istemiyorum. Belediyemize de karşı değiliz, devletimize zaten karşı değiliz. Ama biz bu arabalarımızla, kimimiz ilkokulda, kimimiz ortaokulda, kimimiz üniversitede çocuk besliyoruz; çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz bırakın ailemizin geçim kaynağını, artık arabalarımızın mazotunu almaya, kaskosunu yaptırmaya, muhasebesini ödemeye korkuyoruz. Sanayiye gitmemek için şu esnaf dua ediyor. Böyle sıkışık bir durumda şu insanlar 3 milyar gibi 2 milyar gibi rakamlarla arabasını sanayiye götüremezken, çoluğunu çocuğunu besleyemezken sayın komisyon üyelerimizin düşünürken bir kat daha fazla düşünerek, bu camianın ailesini düşünerek, bu insanların yüklerini düşünerek karar vermesini istiyoruz."