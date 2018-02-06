Otobüs duraklarına asılan sütyen reklamını 'ahlaksız' diye kapattılar: Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir...

Kayseri kent merkezinde, otobüs duraklarındaki sütyen reklamlarını kendilerine 'Yedi Hilal Gençliği' isimli bir grup "Ahlaksız" diyerek afişlerle kapattı. Kayseri kent merkezinde otobüs duraklarındaki reklam tabelalarına yerleştirilen sütyen reklamı, kapatıldı. Yedi Hilal Gençliği isimli bir grup tarafından sütyen reklamlarının üzerine “Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi göreve” yazılı afişler yapıştırıldı. Afişleri kapatan grup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanmayacağına dair maddeler olduğunu söyleyerek reklamın tamamen kaldırılmasını istedi. Reklamları astıran sütyen firması adına açıklama yapan Figen Özcan, protestoya anlam veremediklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye çaplı çalışıyoruz her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri'ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.