T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otobüs devrildi: 17 yaralı

19 Ekim 2020 13:18

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun ilçesi Hoşumlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesi Gülşehri Beldesine ait Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı belediye otobüsü, yol çalışması ve yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 16 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

yozgatsorgunkazaotobüs

Diğer Videolar

Trafik kazasında bacaklarını kaybeden tilkiye tekerlekli protez takıldı

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın arkadaşından Perinçek'e yanıt: Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende gerginlik; TEI Başkanı 'işinizi düzgün yapın' dedi, Bakan Akar dürttü

Altan Öymen, İlber Ortaylı, Uğur Gürses, Tuğrul Eryılmaz, Mahfi Eğilmez, Halil Ergün, Sevilay Çelenk, Murat Sevinç, Ünsal Ünlü; Mülkiyeliler 161. yılında Mülkiye'yi anlatıyor

Evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma Yıldız'ın avukatı: Sanık öldürdüğü kadının genital muayenesini istedi

Devlet televizyonunda başbakanın sözünü kesen sunucu: Doğruları söylemiyorsunuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört...

Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon...

93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi...

Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24