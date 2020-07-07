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Otobanda görenleri şoke eden anlar...

07 Temmuz 2020 13:32

Bursa'da otobanda bir motosikletli motosikletin üzerine yüzüstü yatarak sürat denemesi yaptı. O anlar kameraya yansıdı. 

Bursa - İstanbul - Ankara otobanında çekilen ve 'bursayadairhersey' isimli Instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyreden motosikletli bir kişi seyir halindeyken motosikletin selesi üzerine yüz üstü yatarak hız denemesi yaptı.

O anlar o sırada aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosikletli kişi hızını arttırıp bir süre sonra gözden kayboldu.

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