Otobanda görenleri şoke eden anlar...

Bursa'da otobanda bir motosikletli motosikletin üzerine yüzüstü yatarak sürat denemesi yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa - İstanbul - Ankara otobanında çekilen ve 'bursayadairhersey' isimli Instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyreden motosikletli bir kişi seyir halindeyken motosikletin selesi üzerine yüz üstü yatarak hız denemesi yaptı.

O anlar o sırada aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosikletli kişi hızını arttırıp bir süre sonra gözden kayboldu.