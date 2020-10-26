Otların arasında uyuyordu; kepçeyle üzerine toprak atıldı, kazma kürekle çıkarıldı

26 Ekim 2020 13:57
Bursa’da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol’un üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle toprak attı. Çığlıkları üzerine farkedilip, itfaiye ekiplerince kazma ve küreklerle toprak altından çıkarılan Çelikkol, hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Mehmet Çelikkol, alkol aldıktan sonra boş arazideki otların arasında uyuyakaldı. Arazide temizlik çalışması yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise iş makinesiyle aldıkları toprağı otların üzerine döktü. Belediye ekiplerinin fark etmeden toprak attığı Çelikkol uyanarak, çığlık atmaya başladı. Çelikkol’un sesini duyan kepçe operatörü Cemal Ç., araçtan indiğinde döktüğü toprağın altında kalan Çelikkol'u gördü.
Çelikkol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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