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Otizmli torununa eğitim kliniği bulamadı, 1 milyon lira harcayarak kendisi yaptı

"Fakir ailelerimizin çocuklarına verilecek eğitimlerde biz ücret almayacağız"

11 Eylül 2020 13:38

Yılmaz Elaldı isimli vatandaş, otizmli torununa Diyarbakır'da eğitim kliniği bulamayınca toplam 1 milyon lira maliyetle otizmli çocukların eğitim görebileceği bir merkez yaptırdı. Torunu için yaptırdığı merkezde, maddi durumu olmayan otizmli ailelerin de yararlanabilecek. 

ABA Klinik adı altında Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini yaptıran Yılmaz Elaldı, açılışı gerçekleştirilen klinik gelirinin yüzde 50'sini öğretmen ve çalışanların masrafına ayırırken geri kalanını ise maddi durumu olmayan otizmli bireylerin hizmeti için bağışlama kararı aldı.

15 sınıfla otizmli çocuklara hizmet verecek

Yılmaz Elaldı, 1 milyon liraya mal olan 15 sınıflı 7 öğretmenli Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde ilerleyen dönemlerde dünya genelinde otizmde başarılara imza atan Hindistan ve İngiltere'de bulunan öğretmenlerin eğitim vereceği öğrenildi.

Açılışta bir konuşma yapan Yılmaz Elaldı, torununun otizmli olduğunu belirterek, sağlıklı bir eğitim alamadıkları için bu girişimde bulunduklarını söyledi. Elaldı, "ABA Klinik olarak Güneydoğuda böyle bir kliniğin olmadığını öğrendik. Bölgedeki hastalara bile bakılması için buraya Türkiye'nin en iyi hocası Binyamin Birkan'da bize katılarak destek verdi. Böyle hocaların buraya gelmeleri için bu ihtiyacı duyduk. Buranın öğretmenleri var, burslu öğrenciler olacak ve fakir fukaranın çocuklarına bakılacak. Buranın yüzde 50 geliri komple fakir fukaranın çocukların hizmeti için kullanılacak. Fakir ailelerimizin çocuklarına verilecek eğitimlerde biz ücret almayacağız, Hacıbaba Pastaneleri olarak karşılayacağız. Şuan mevcut okul bu bölgede olmayan bir okul, bu bölgedeki insanlarımıza daha güzelleri yakışır anlayışıyla, daha güzellerini de inşallah yapmaya çalışacağız. 1 milyon lira yatırım yapıldı, kim burada ufacık bir destek görürse annelerin sütü gibi helal olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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