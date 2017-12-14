Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmen: Bugün sana yemek yok, ne dersem ona uyacaksın!

Erzurum'da otizmli kızları, 14 yaşındaki Duygu Berat B.'den şiddet gördüğünü iddia eden ailesi, öğretmeni Oğuzhan Ç.'den şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kentteki bir özel eğitim uygulama merkezinde öğretmen Oğuzhan Ç., otizmli Duygu Berat B.'nin annesi Nevin B.'yi geçen 11 Aralık günü arayarak okula gelmesini istedi. Öğretmen Oğuzhan Ç., Duygu Berat B.'nin altını kirlettiğini artan davranış bozukluğunuda videoya çektiğini söyledi. Videoları izleyen anne Nevin B. eğitim amaçlı yapıldığı iddia edilen görüntülerde kızına şiddet uygulandığını görünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti. Çocuğunun ellerini tutarak başına bastırdığı ve yaptığı hareketlerden dolayı aç bırakacağını söyleyen öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen Oğuzhan Ç. hakkında inceleme başlattı.