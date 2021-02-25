Öterken bayılan Denizli horozu Japon ve Çin basınında

Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı. Bayılana kadar öten horozun görüntüsünü Japonya ve Çin'de de basına yansıdı.

Denizli’nin tescillenmiş horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılması “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor” şeklinde servis edildi. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler viral oldu.

Görüntülerde horoz, 15 saniyeye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. ‘Uzun süreli ötme’ namını bırakmak istemeyen horoz, nefesi yetmeyince bayıldı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntü saatler içinde viral olmuştu. Japonya’da haberlere konu olan Denizli horozu, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor”, “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, çokça beğeni aldı” şeklinde servis edildi.

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Kaynak: İHA