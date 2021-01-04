Otelin çatısından paraşütle atladılar; panik anları...

ABD'nin Nashville eyaletindeki bir otelin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında paniğe neden oldu.

Metro Nashville Polisi'nin olay raporuna göre, otel güvenliği, polise iki kişinin cuma akşamı otelin 25. katındaki çatının çıkıntısına yaklaştığını ve oradan atladığını söyledi.

Rapora göre, paraşütlüler atladığında, bardaki müşteriler çığlık atmaya başladı ve bir "kitlesel panik" yaşandı. Tanıklar, atlayan iki adamın yolun karşısındaki park yerine paraşütle iniş yaptığını, indikten sonra da park halindeki bir arabaya binip uzaklaştıklarını bildirdi.

Kaynak: İHA