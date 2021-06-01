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Oteldeki havuz partisini ayılar bastı

Görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

01 Haziran 2021 14:52

ABD'de bir otelde düzenlenen havuz partisini ayılar bastı. Görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde öğrencilerin havuz partisini basan ayılar havuz keyfi yaptı.

ABD Tennessee eyaletine bağlı Gatlinburg beldesindeki bir otelde lise öğrencilerinin havuz partisini davetsiz misafirler bastı.

Otelin bahçesine giren ayılar soluğu havuzda aldı. Ayıların bazıları tenis kortunun bulunduğu bölgeye yönelirken, bazıları ise suya girdi.

Ayıların keyifli anları ise öğrencilerden Michelle Johnson'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Johnson çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, ayıların havuz baskını kısa sürede hızla yayılarak viral oldu.

Kaynak: İHA
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