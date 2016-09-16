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ÖSO’cu cihatçılar selfie çekerken bomba infilak etti!

16 Eylül 2016 17:30

Suriye'de Türkiye'nin desteği ile IŞİD'e karşı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu askerlerinin kaldıkları bir evde bir militan arkadaşlarıyla birlikte selfie çekmek isterken birden içerideki bir bomba infilak etti. Cep telefonunun bomba düzeneğine bağlı olduğu iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan ve sosyal medyadan alınan 23 saniyelik bir videoda ÖSO mensuplarından 8 kişinin kaldığı bir evde aniden yaşanan patlama görülüyor. Yüksek sesle şarkı söyledikleri sırada militanlardan biri, evde başka bir kamera kayıttayken selfie çekmek için cep telefonunu çıkarıyor. Ancak telefonun tuşuna bastığı anda büyük bir patlama meydana geliyor.

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ÖSOcihatçılarbomba infilak ettiselfie

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