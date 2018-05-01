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Osmanlıların fedaileri 'Deliler' beyazperdeye taşınıyor

01 Mayıs 2018 15:16

Osmanlı İmparatorluğu ordusunun fedaileri olarak anılan “Deliler”, göz kamaştırıcı bir hikâye ve dev bir prodüksiyonla beyazperdeye taşınacak. Hazırlıkları yaklaşık 2 yıldır süren ve Angel Yapım imzası taşıyan Türk yapımı film “Deliler”, dünyaca ünlü diziler Game of Thrones ve Vikings kalitesinde dev bir prodüksiyonla Türk sinema tarihine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmde, Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikiciler, Kamil Güler, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu ve Demet Tuncer'in de aralarında olduğu dev bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Film, Fatih Sultan Mehmet tarafından Vlad Tepeş nam-ı diğer Kazıklı Voyvoda'nın şatosuna gönderilen Osmanlıların en cesur süvarileri Deliler'in bu görev sürecinde yaşadıklarını konu alıyor. Son zamanların en yüksek bütçeli filmlerinden olan ve çekimleri devam eden Deliler'in vizyona girme tarihi ise henüz açıklanmadı.

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