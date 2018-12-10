Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşamını sürdüren, Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid'in iki sadrazamından Şakir Paşa'nın torunu Emel Aksoy'un (78), Osmanlı Dönemi'ne ait kıyafetlerden oluşan etnografik koleksiyonu ile 4 yıl önce müzeye dönüştürdüğü evi büyük ilgi görüyor. Müzeyi gezenlerden alınan giriş ücretiyle masraflar karşılanıp, müzenin bulunduğu Doğanbey Mahallesi'ndeki 60 sokak kedisi için mama alınarak, hayvanların bakımı yapılıyor. Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid döneminde görev yapan Şakir Paşa'nın torunu koleksiyoner Emel Aksoy ve eşi emekli Albay Erol Aksoy (85), İstanbul'un gürültülü ortamından kurtularak, tarihi Rum evleriyle ünlü Kuşadası Dilek Yarımadası ile Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde yer alan Doğanbey Mahallesi'nde 10 yıl önce 2 ev satın aldı. Emel Aksoy, bu evlerden birini ailesinden kalan Osmanlı kıyafetleri ve çocukluk yıllarından beri topladığı eşsiz değerdeki Osmanlı'da haremlerin dağılmasıyla kaybolmaya başlayan saray giysileri, iğne oyaları, dönemin kıyafetlerine özgü başlıklar ve takılar ile 2014 yılında müzeye dönüştürdü. Etnografik 150 eşya ile müzeye dönüştürülen ev, bölgeye gelen yerli- yabancı turistlerin de vazgeçilmezi oldu.