Osmanlı Ocakları Fox Tv önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları, FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'ı protesto etmek için kanalın önünde eylem yaptı. Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat burada yaptığı konuşmada, “Portakal seni kınıyoruz. Ülkemizi her fırsatta karıştıranlar bilmelidirler ki evinde en az yüzde 52 dişlerini sıkarak bekleyenler var” dedi. FOX Tv sunucusu Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak, “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan, endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.