Osmaniyelilerden akaryakıt zammı tepkisi: Bıktık usandık, günden güne zam olur mu?

Osmaniyeli bir vatandaş, akaryakıt zamlarına “Bıktık usandık, günden güne zam olur mu? Üç güne bir zam, üç güne bir zam, günde zam. Saat 10'dan sonra zam. Her şeye geldi yani bir akaryakıta değil ki. Ekmeği bulduğumuza seviniyoruz, herhalde onu da bulamayacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, akaryakıt istasyonunda zamlara tepki gösterdi. Bir vatandaş şunları söyledi:

“Durum ortada. Her gün zam. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz zam. Usandık artık buna bir çözüm bulunması lazım. Devlet büyüklerimizin buna bir çözüm bulması lazım. Kontakları atalım o zaman arabalarımızı çalıştırmayalım hiç. Sadece mazot değil her şey öyle. Markete gidiyorsun akşamki yağ fiyatı sabaha değişmiş. Çay fiyatı değişmiş, kuru gıda düşecek dediler hiç düşmemiş."

''Ekmeği bulduğumuza seviniyoruz''

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

“Zor durumdayım, çaresizliğimden arabaya biniyorum, mecbur biniyorum yani. Bıktık usandık günden güne zam olur mu? Üç güne bir zam, üç güne bir zam, günde zam. Saat 10'dan sonra zam. Her şeye geldi yani bir akaryakıta değil ki. Ne yapacağımızı şaştık. Ekmeği bulduğumuza seviniyoruz, herhalde onu da bulamayacağız."

''Yeter artık insanların canına tak etti''

Başka bir Osmaniyeli ise şunları söyledi:

“İnsanların canına bağrına tak etti. Her gün her gün nedir bu ya? Bu kadar da olmaz. 20'lerde (20 lirada) kalmayacak bu 30'lara (30 liralara), 50'lere (50 liralara) çıkacak öyle görünüyor, durum onu gösteriyor. Yeter artık insanların canına tak etti. Nedir bu ya?"

Kaynak: ANKA