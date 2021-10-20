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Osmaniye'de bir işçinin 4. katta asılı kaldığı anlar

İşçi, taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı

20 Ekim 2021 15:52

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 katlı bir sitenin inşaatından düşen işçi, taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi diğer işçiler kurtardı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü.

Belinde emniyet halatı takılı olan işçi bu sayede yere düşmekten kurtularak apartmanın dördüncü kat seviyesinde asılı kaldı.

Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. Dördüncü katta bulunan pencereye gelen diğer işçiler düşen işçinin emniyet halatını çekerek onu pencereden içeri almayı başardılar.

Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.

Kaynak: İHA

 

 

 
 
 
işçiinşaat4. kat

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