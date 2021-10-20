Osmaniye'de bir işçinin 4. katta asılı kaldığı anlar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü.
20 Ekim 2021 15:52
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 katlı bir sitenin inşaatından düşen işçi, taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi diğer işçiler kurtardı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü.
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