Osmaniye’de bir gazetecinin evine baskın: Usulsüzlükleri haber yaptığım için darp edildim

Osmaniye’de gazetecilik yapan Hasan Tolga Balcılar’ın evi son bir haftada üç kez polisler tarafından basıldı. Arama veya tutuklama kararı olmamasına rağmen polisler dün (27 Mayıs), Balcılar’ın evine girdi. Balcılar ifadesinde darp edildiğini, sağ omuzunun çıktığını ve eşinin telefonundaki görüntülerin silindiğini söyledi. Balcılar’a göre, yapılan tehdit ve baskınların nedeni belediye ile ilgili yaptığı yolsuzluk haberleri.

Medyascope'da yer alan habere göre; Osmaniye’de yedi yıldır gazetecilik yapan Hasan Tolga Balcılar, en az iki aydır “Son Dakika Osmaniye” hesabından Osmaniye Belediyesi’nde yaşanan usulsüzlükleri yayınlıyor. Balcılar evinin, bu durumdan dolayı Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın talimatıyla basıldığını iddia etti.

Medyascope‘a konuşan Balcılar şunları söyledi:

“Dün geldiklerinde, ‘Evinizde terör şüphelisi arıyoruz’ dedi polisler. Zaten Terörle Mücadele Şubesi’nden polislerdi gelenler” diyen Balcılar, yaşananları şöyle anlattı: “Arama emrini sordum ama TEM Şube Müdürü beni direkt götürmek istedi. Hakkımda tutuklama kararı da yok, hiçbir şey yok. ‘Evimde kızım ile eşim var’ dedim. Kamerayla girilmesi gerekiyor, hiçbir usule uymadılar. Beni dışarı çektiler. Hiçbir mukavemet göstermememe rağmen ters kelepçe yaptılar, sağ omzumu çıkardılar. ‘Bu yaptıklarınız hukuksuz’ deyince, itiraz edince jandarma ile polis de husumet yaşadı. Çünkü burası jandarma bölgesi. O sırada bir savcıyı arayarak ‘Arama yapmamıza engel oluyor’ diye tutuklama kararı istediler. Savcı da görüntü yokken tutuklama kararı çıkaramayacağını söyledi. Jandarma da bana katıldı. Sonuçta beni başka bir yere götürmek istediler ama götüremediler. Götürselerdi fiziki zarar vereceklerdi. Sonra da provoke etmeye başladılar. Eşimin telefonunu zorla alarak görüntüleri sildiler. Görüntülerde var zaten.”

“Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çok yakın”

Osmaniye’de haberleştirdiği usulsüzlüklerden örnekler veren Balcılar, “Osmaniye’de son zamanlarda her şey abartıldı ve usulsüzlükler ortaya saçıldı. Belediyede muhasebe müdürünün bindiği ‘Porsche’ arabaları haber yapmıştım mesela. Emniyet’te kadınları dövüyorlardı. Çok pervasızlaşmışlardı. Burada her biri birer vekil gibi davranıyorlar çünkü siyasi bağlantıları güçlü. Belediye Başkanı Kadir Kara, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile çok yakın zaten” şeklinde konuştu.

Son bir aydır sürekli tehdit aldığını söyleyen Balcılar, yaptığı haberlerin ardından bazı kişiler tarafından aranarak haberlerine reklam verilmek istendiğini, bunu “Parayı verelim sus” mesajı olarak gördüğünü dile getirdi. Balcılar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile Belediye Başkanı Kadir Kara’nın çok yakın olduğunu vurgulayarak “Emniyet Müdürü de Terörle Mücadele Şubesi’nin yanı sıra narkotik ve siber suçlara da talimat vermiş, ‘Bir şekilde alın’ diye. Bunu da duyduk. Hiç korkumuz yok aslında ama devlet görevi adı altında bunlar olunca sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Balcılar, Osmaniye Belediyesi’ne gelmeyen bazı kişilerin belediyede çalışıyormuş gibi gösterilerek maaş aldıklarını haberleştirmişti. Balcılar’a göre bu isimlerden biri eski Osmaniye Ülkü Ocakları başkanı.

Devlet Bahçeli’nin danışmanı, ihaleye müdahale etti

“Zorkun Şenlik Tepesi” ihalesine de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Ruhi Ersoy’un müdahil olduğunu söyleyen Balcılar, “Bir şekilde baskıyla Recep Vural isimli bir şahsa ihale edildi. Bu şahıs, Osmaniye’de daha sonra 8 milyon TL’lik ihale daha aldı. Ankara’dan organize ediyorlar hepsini” dedi.