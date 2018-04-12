Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili yetkililerin istifasını isteyen 3 öğrenciye gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 akademisyenin öldürülmesiyle ilgili istifa çağrısında bulunmak için bildiri dağıtmak isteyen 3 öğrenci gözaltına alındı. Posta'nın haberine göre, ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki öğrenci yemekhanesinde öğle saatlerinde, bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı. Öğrenciler 5 Nisan'da 3'ü akademisyen, 1'i idareci olan 4 kişinin öldürülmesinin ardından sadece Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifanın yeterli olmadığını, olaydan sorumlu olanların da alınmasını istedi. Ellerinde "4 akademisyene sıkılan kurşun bilime sıkılan kurşundur" yazılı afişler bulunan öğrenciler, kampüste can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polisler müdahale etti. Polisler, 3 öğrenciyi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.